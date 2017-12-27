84 milyon liralık en pahalı çatı!

İstanbul’un konut piyasasının her zaman fiyatları ile parmak ısırtan yalılarına iddialı rakip geldi. Milyon dolarlık fiyatları ile herkesin hayalini süsleyen yalı fiyatına daire satılıyor.

Özellikle İstanbul’un gözde semtlerinden Beşiktaş ve Şişli bölgesindeki rezidans olarak adlandırılan yüksek kaliteli yapılarda penthouse olarak da bilinen çatı dubleksi daireler için 22 milyon dolar yani 84 milyon Türk Lirası gibi astronomik rakamlar telaffuz ediliyor. Söz konusu rakamlar m2 birim fiyatına böldüğünde ise ortaya 90 bin TL gibi yine inanılması güç bir rakam çıkıyor.

3 M2’Sİ İLE DAİRE ALINABİLİYOR

Her gün önünden binlerce insanın geçtiği İstanbul’un gözde yapılarındaki daire fiyatları duyanların aklını başından alıyor. Öyle ki İstanbul’un en pahalı ilçeleri arasında başı çeken bazı ilçelerde istenen ve neredeyse 100 bin TL’ye ulaşan m2 birim fiyatları göz önünde bulundurulduğunda 3 m2’si ile orta gelirli bir ailenin 300 bin TL’ye kadar olan daire ihtiyacı bile karşılanabiliyor.

REKLAM

RItz Carlton

BEŞİKTAŞ BAŞI ÇEKİYOR!

İçinde yaşayanlara hizmet veren, sosyal donatılara sahip, güvenlik imkanları olan ve teknoloji açısından üst düzeyde olan yüksek kaliteli yapı olarak tanımlanan rezidans tipi daireler içinde en uçuk rakamlar genellikle İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde telaffuz ediliyor.

ÇOK SAYIDA SATILIK VAR

İstanbulluları köprü çıkışında heybeti ile karşılayan Zorlu Center ve Ritz Carlton’da çok sayıda satılık rezidans dairesi olması dikkat çekiyor. Zorlu Center’da 7+1 840 m2 daire 17 milyon dolara alıcısını beklerken, Ritz Carlton’da ise 7+1 775 m2 daire için istenen rakam 14 milyon doları buluyor. Yine Beşiktaş’taki Armani Residance, Fulya’daki Selenium Rezidans, Sarıyer’deki Spıne Tower ve Levent’teki Bellevue rezidansta da fiyatlar 5 milyon dolardan başlayıp 12 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

REKLAM

Zorlu Center



İstanbul’un en pahalı rezidans daireleri;

Beşiktaş - Zorlu Center / 840 m2 / 7+1 / 17 milyon dolar

Beşiktaş - RItz Carlton / 7+1 / 775 m2 / 14 milyon dolar

Beşiktaş - Armani Residance / 700 m2 / 7+1 / 12 milyon 500 milyon dolar

Fulya - Selenium Twins /7+1/575 m2/ 6 milyon Euro

Sarıyer - Spıne Tower / 650 m2 / 7+3 / 5 milyon 500 bin dolar

Levent / Bellevue Residence / 456 m2 / 6+1 / 5 milyon dolar

ÇATI KATLARI BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Milyon dolarlık daireleri ile İstanbul’un servet değerindeki yapılarında dairelerden penthouse olarak da adlandırılan çatı katı dairelere çıkıldığında fiyatların geldiği nokta da adeta baş döndürüyor.

REKLAM

Kimisi boğaz kimisi ise şehir manzaralı çatı katı dairelerin fiyatı 22 milyon dolara kadar yani 84 milyon liraya kadar çıkabilirken m2 fiyatları ise 25 bin TL ile 80 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Astoria



Servet değerinde çatı katları;

Astoria /8+1/1300 m2 /22 milyon dolar (84 milyon TL)

RItz Carlton /775 m2 /6+2/16 milyon dolar (60 milyon TL) Sapphıre Residance /750 m2/6+1/ 6 milyon 500 bin dolar (25 milyon TL) Trump Towers / 890 m2 / 10+2 / 6 milyon dolar (23 milyon TL) Metrocity / 685 m2 / 6+2 / 5 milyon 500 bin dolar (21 milyon TL)

REKLAM

17 MİLYON TL’YE 2+1 DAİRE!

Standart m2 ve oda sayısında en pahalı daire ise Bomonti’deki Divan Rezidans’ta yer alıyor. Rezidanstaki 190 m2 2+1’lik standart büyüklükteki bir daire için istenen rakam 4.5 milyon dolar ( 17 milyon TL) iken m2 birim fiyatı ise ise 90 bin TL’lere kadar ulaşıyor.

HER 1’i 1 MİLYON DOLARLIK 1+1'LER

İstanbul’un en pahalı 1+1’leri de yine Beşiktaş ve Şişli bölgesinde yer alıyor. 100-150 m2 arasındaki 1+1’ler için istenen rakamlar 1 milyon dolardan başlayıp rahatlıkla 2 milyon dolarlara kadar çıkabiliyor.

ANADOLU YAKASI’NDA FİYATLAR DAHA İYİMSER

İstanbul’un Avrupa Yakası’na nazaran Anadolu yakasındaki rezidans dairelerinin fiyatlarının bir nebze daha iyimser olduğu gözüküyor. 200 ile 500 m2 arasındaki rezindans daireleri ortalama 1.5 milyon ile 3 milyon dolar arasında satılığa çıkartılırken yakanın en pahalı dairelerinden biri ise 20 milyon TL’lik fiyatı ile Kartal’daki İstmarin projesindeki 930 m2’lik 4+4 daire olarak biliniyor.

REKLAM

İstmarin

Anadolu yakasının en pahalı rezidans daireleri;

Kartal İstmarin / 4+4 – 930 m2 / 20 milyon TL

Ataşehir / SKY Tower –450 m2/4+1/2 milyon 600 bin dolar

Emaar Square - North Tower / 200 m2 / 3+1 / 1 milyon 600 bin dolar

YALI VE MALİKANE ALINABİLİYOR

Rezidans daireleri için telaffuz edilen astronomik rakamlar İstanbul Boğaz’ının incileri olarak adlandırılan yalıların fiyatları ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo konut sektöründe gelinen noktayı da gözler önüne seriyor. Rezidans daireleri için istenen rakamlar ile Yeniköy’de 4 katlı 7+1 500 m2 (Fiyatı 16 milyon dolar), Çengelköy’de ise 6 katlı 3 bin 700 m2 (Fiyatı: 12 milyon dolar ) yalı satın alabilmenin yanı sıra Bebek’te ise 1000 m2 4 katlı 7+2 malikane ( Fiyatı: 16 milyon dolar ) çok rahatlıkla alınabiliyor.

REKLAM

EKONOMİ 15 TL'lik et teklifine Bakan'dan yanıt

EKONOMİ Türkiye 4 adet S-400 bataryasını satın aldı