9 ay geçmesine rağmen bazı AVM'ler tazminatta direniyor

AVM'lerdeki ortak alan giderlerinde de kontrol edilemeyen tutarsızlıklar olduğunu söyleyen

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu soruna da "adil ticaret ilkesi" çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

BMD, organize perakende sektöründe 381 markayı ve Türkiye genelindeki 70,000 mağazayı temsil ediyor.

TL İLE KİRA MARKALARI RAHATLATTI

BMD üyeleri arasında yapılan anketin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Öncel, markaların en büyük sorunu konumundaki dövizle kiralama uygulamasından TL'ye geçişle birlikte artık markaların çok daha rahat kiralama kararı aldığını belirtti.

Buna karşın çözüm bekleyen iki önemli soruna daha işaret eden Öncel, "Dövizle kiralamanın belirsizliklerinden kurtulan markalarımız, verimlilik temelinde büyümek ve zarar eden mağazalarını kapatarak yola devam etmek istiyor. Ancak geçmiş yıllarda yapılan bazı kontratlardaki erken fesih durumunda yüksek tazminat maddeleri markalarımızın elini kolunu bağlamaya devam ediyor" dedi ve ekledi:

9 AY GEÇMESİNE RAĞMEN BAZI AVM'LER TAZMİNATSIZ ÇIKIŞ HAKKI VERMİYOR

"AYD yönetimi geçen yıl Eylül ayında 3 ay önceden bildirilmesi kaydı ile perakendeciye tazminatsız çıkış hakkı verme kararı almıştı. Aradan 9 ay geçtiği halde bazı AVM'ler kararın gereği yerine getirmedi. Kontratlardaki yüksek tazminat maddeleri ile markalarımız adeta rehin tutuluyor. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme talebimiz devam ediyor."

Ortak alan giderlerinde de kontrol edilemeyen tutarsızlıklar var. AVM'lerin önemli bir kısmı bilgi verme konusunda isteksiz davranıyor. Üyelerimizin yüzde yüze yakınının şikâyetçi olduğu bu iki soruna AYD'nin yeni yönetimiyle adil ticaret ilkesi çerçevesinde çözüm bulacağımızdan şüphemiz yok."

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