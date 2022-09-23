Ekonomi ABD ham petrolü 9 ayın dibinde
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ham petrolü 9 ayın dibinde

Petrol fiyatları bu haftaki düşüşünü sürdürürken ABD ham petrolü Ocak ayından beri ilk kez 80 doların altına geriledi.

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Haber Merkezi Diğer
ABD ham petrolü 9 ayın dibinde
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ABD Merkez Bankası Çarşamba günkü toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına giderken enflasyonu kontrol altına almak için resesyonu tolare edebileceği mesajı verdi. Öte yandan İngiltere, Norveç ve Güney Afrika gibi bazı Merkez Bankaları da Fed'i takip ederek dün faiz artışına gitti.

Petrol küresel ekonomide yavaşlama beklentisiyle 2 yıldan uzun süre sonra ilk çeyreklik kayba ilerliyor. Dolarda bu hafta yaşanan yükseliş de dolar cinsinden fiyatlanan emtiaları yatırımcı için daha pahalı hale getiriyor.

Nijerya Enerji Bakanı Timipre Sylva fiyatların gerilemeye devam etmesi halinde OPEC'in yeniden petrol üretiminde kesintiye gidebileceğini belirtti. OPEC+ dünya ekonomisindeki yavaşlama endişesi nedeniyle fiyatların düşmemesi için petrol üretimini bu ay bir yıldan uzun süre sonra ilk kez azaltmıştı.

Kasım vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3'ü aşan düşüşle 80 doların altına gerileyerek Ocak ayından beri ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu, Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3'e yakın düşüşle 88 doların altını gördü.

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