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ABD'de şubat enflasyonu belli oldu

ABD'de şubat enflasyonu belli oldu

15:3712/03/2025, Çarşamba
AA
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.


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#ABD
#Enflasyon
#TÜFE

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