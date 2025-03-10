Trump Rusya'ya yanaştı: Ruble büyük değer kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ılımlı politika izlemesi Rus rublesine değer kattı. Rusya Merkez Bankası, rublenin şubatta dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus piyasalarında geçen ay yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Ruble yüzde 10,5 değer kazandı
Rus rublesinin şubatta dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığına işaret edilen açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz satışının da arttığı kaydedildi.
Moskova Borsası da yükselişte
Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının şubatta en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı.
İki ülkenin heyetleri geçtiğimiz ay görüştü
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler tekrar başlarken, iki ülke heyetleri 18 Şubat'ta Riyad'da bir araya gelmişti.