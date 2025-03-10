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Trump Rusya'ya yanaştı: Ruble büyük değer kazandı

Trump Rusya'ya yanaştı: Ruble büyük değer kazandı

17:1910/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
AA
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Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin Rus piyasalarını olumlu etkilediğini duyurdu.
Rusya Merkez Bankası, jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentilerin Rus piyasalarını olumlu etkilediğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ılımlı politika izlemesi Rus rublesine değer kattı. Rusya Merkez Bankası, rublenin şubatta dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığını duyurdu.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus piyasalarında geçen ay yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Ruble yüzde 10,5 değer kazandı

Rus rublesinin şubatta dolar karşısında yüzde 10,5 değer kazandığına işaret edilen açıklamada, ihracatçı şirketlerin döviz satışının da arttığı kaydedildi.

Moskova Borsası da yükselişte

Moskova Borsası'nın da söz konusu dönemde yüzde 8,5 değer kazandığı bilgisine yer verilen açıklamada,
“Jeopolitik gerginliğin azalacağına yönelik beklentiler artarken, bu durum Rus piyasalarını olumlu etkiledi.”
denildi.

Açıklamada, ruble cinsinden yatırım enstrümanlarının şubatta en yüksek verimi gösterdiği vurgulandı.

İki ülkenin heyetleri geçtiğimiz ay görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından Rusya ve ABD arasındaki görüşmeler tekrar başlarken, iki ülke heyetleri 18 Şubat'ta Riyad'da bir araya gelmişti.



#Donald Trump
#Vladimir Putin
#ABD
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