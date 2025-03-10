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Trump Grönland'a seslendi: ABD'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz

Trump Grönland'a seslendi: ABD'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz

11:3910/03/2025, Pazartesi
DHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland halkına seslenerek, “Sizi parçamız olmaya davet ediyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Grönland halkına seslendi. Trump, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı anımsatarak, “Konuşmamda açıkça ifade ettiğim üzere, ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklemektedir” dedi.

Grönland halkına “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana olduğu gibi sizi güvende tutmaya devam edeceğiz” sözleriyle seslenen Trump, “Yeni iş alanları yaratmak ve sizi zenginleştirmek için milyarlarca dolar yatırım yapmaya hazırız. Eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.





#Trump
#Grönland
#Danimarka

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