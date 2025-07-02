Afetzedeye kredi kolaylığı

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yıkılan veya ağır hasar gören yapılara yönelik devlet desteklerinin çerçevesi yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte, hibe ve kredi destekleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre Değişim" tablosundaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınarak belirlenecek. Söz konusu oran, hiçbir şekilde kanuni faizin altında olamayacak.





YAPILAŞMAYA KATKI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin güncelleme kapsamında, yapıları orta ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere yapacakları yeni yapılar için, talep etmeleri halinde hem hibe hem de yapım kredisi verilecek. Bir malik için en fazla bir konut ve bir iş yeri için hibe desteği, toplamda ise en fazla üç bağımsız bölüm için kredi sağlanabilecek. Aynı bağımsız bölüm için hem hibe hem de kredi alınabilmesi mümkün kılındı. Bu düzenleme, özellikle kırsal alanlarda birden fazla mülke sahip vatandaşların yeniden yapılaşma sürecine daha aktif katılım sağlamasını kolaylaştıracak.





İKİNCİ BİR HAK YOK

Daha önce devlet desteklerinden yararlanmış bir kişiye, aynı türde yeni bir destek verilmesi mümkün olmayacak. Ancak bu kişinin birden fazla farklı türde bağımsız bölümü varsa ve şimdi destek almak istediği bağımsız bölüm önceki destekten farklı bir türdeyse, o zaman sadece bu yeni başvuruya konu olan bölüm için önceki hak sahipliğinden vazgeçmesi yeterli olacak. Ayrıca, hasarlı taşınmazı deprem sonrası devralan üçüncü şahıslar da, eğer daha önce hak sahipliği hakkından yararlanılmadıysa, desteklerden faydalanabilecek. Mirasçılar arasında anlaşmazlık ya da ulaşılamama durumunda ise kararlar tapuda kayıtlı son malik adına yürütülebilecek.





ALTERNATİF PARSEL İMKÂNI

Zemin ya da imar planı kaynaklı engellerin bulunduğu durumlar için de özel bir düzenleme getirildi. Aynı il sınırları içinde hak sahibine ait başka bir parsel bulunması halinde, burada yapılacak yeni yapı için de hibe ve kredi desteği sağlanabilecek. Böylece teknik nedenlerle yapılaşma dışında kalan hak sahiplerinin mağduriyetleri giderilmiş olacak.





GELİRE VE PUANA BAKILMAYACAK

Hibe ve kredi başvurularında başvuranın gelir düzeyi veya kredi puanı dikkate alınmayacak. Bu sayede, depremden en çok etkilenen ve ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşların da desteklere ulaşması kolaylaştırılacak. Krediler, yapım ruhsatı alındıktan sonra en geç bir yıl içinde il müdürlüklerine yapılacak başvurularla alınabilecek. Kredinin ödemesi ise yapı denetim sistemindeki ilerleme oranına göre 3 taksit halinde yapılacak.





Kötüye kullanana yaptırım

İnşaatı, ruhsat, plan ve proje kurallarına aykırı yapanların destek ödemeleri durdurulacak. Düzeltme için 30 günlük süre verilecek. Bu sürenin sonunda uygunsuzluk devam ederse, verilen hibe ve krediler faiziyle geri alınacak, ayni olarak verilen malzemeler güncel değeriyle tahsil edilecek. Ayrıca imar mevzuatı kapsamında gerekli idari işlemler de uygulanacak.



