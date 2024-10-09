AJet gelecek yıl 20 milyonun üzerinde yolcu taşımayı hedefliyor

"Burada büyük bir boşluk var. Tuzla bölgesinin Avrupa'da bayağı bir diasporası var, güçlü bir nüfus var. Yıllık 600 bin kişinin Tuzla'ya gelmesi, akrabasını ziyaret etmesi ciddi bir rakam. Bu pazardan pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Nasıl olacak? Diyelim ki Danimarka'dan bir Bosna Hersek vatandaşı buraya direkt uçamıyor, öyle bir imkanı yok, İstanbul'a Sabiha Gökçen Havalimanı'na getireceğiz, oradan Tuzla'ya taşıyacağız ya da dönüşlerini bu şekilde sağlayacağız. Bu tarz trafikler havacılıkta çok fazla. Bu trafiği alacağız. Hem Türkiye'den hem de Bosna Hersek tarafından talep var."