AK Parti 'yeni konut', projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Pazartesi başlayan “Yeni Evim” kampanyasında bazı banka şubeleri kredi vermek için markalı konut projelerini adres gösterince vatandaştan şikayet yağdı. Bunun üzerine projenin internet sitesine dün TOBB logosu eklendi ve oda/ borsalara kayıtlı tüm firmaların ürettiği sıfır konutların kampanyaya dahil olduğu yazıldı.