AK Parti 'yeni konut', projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Evini bul kredini al: Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim Konut Kampanyası'nda başvurular başladı
Orta gelirlinin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan ‘Yeni Evim Konut Kampanyası'nda başvurular başladı. İlk etapta 100 bin sıfır konut satışının hedeflendiği kampanyada vatandaşlar, almak istedikleri daireyi seçtikten sonra bankalara başvuracak. Şartları sağlayanlara 0,69 faiz oranından ucuz maliyetli 15 yıl vadeli krediler verilecek. Yüzde 10 peşinatın alınacağı kampanyada ilk 3 yıl ödeme kolaylığı da sağlanacak.