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Ekonomi

AK Parti 'yeni konut' projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti 'yeni konut', projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

17:11 . 20/01/2023 Cuma
DHA
TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...




#AK Parti
#Yeni konut projesi
#TBMM
2 saat önce
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AK Parti 'yeni konut' projesinin çerçevesini belirleyen yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
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