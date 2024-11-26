Akyapı yeni projesini MÜSİAD EXPO’da tanıtacak

MÜSİAD EXPO 2024’te yer alacak olan ve 26 yıllık deneyimiyle inşaat sektöründe güçlü bir yer edinen Akyapı, 2025 yılına damgasını vuracak projeleriyle sektördeki liderliğini pekiştirmeye hazırlanıyor. Konut, villa, sanayi yapıları, iş ve alışveriş merkezleri gibi farklı alanlarda gerçekleştirdiği projelerle tanınan Akyapı, şu anda devam eden ve 2025 yılında teslim edilecek projeleri ile birlikte İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi projelerinden biri olan Ticarethane Dudullu’yu da MÜSİAD EXPO’da katılımcılarla buluşturacak.





TİCARETHANE DUDULLU SATIŞA ÇIKIYOR

Mavera Comfort, Mavera Residence, Mavera Villaları, Limonlu Bahçe Konakları, Big Country gibi konut, villa ve ticari alan yatırımları ile birlikte 2022 yılında Ticarethane Metkap, 2023 yılında ise Ticarethane Başakşehir ve Ticarethane Hadımköy projeleriyle sanayi yatırımlarına hız veren Akyapı, 2025 yılında şu ana kadarki en büyük sanayi yatırımı olan Ticarethane Dudullu projesini satışa çıkacak. İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük sanayi projesi olan ve her kata tırların girebildiği Ticarethane Dudullu, 67 bin 794 metrekare arazi üzerinde toplam 309 bin 602 metrekare inşaat alanında 555 adet bağımsız bölümden oluşuyor ve depolama, lojistik avantajları ile dikkat çekiyor. İster işyeri, ister depo veya imalathane olarak kullanılabilecek, 48 bin metrekareye kadar birleştirilebilir alanlar sunan proje, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tek proje olmasıyla dikkat çekiyor. Proje, Akyapı’nın MÜSİAD EXPO 2024 standında ilk kez yatırımcıları ile buluşacak ve ön talep süreci başlayacak.





2025 YILINA TESLİM PROJELERİ DAMGA VURACAK

Akyapı, 2023 ve 2024 yıllarında hayata geçirdiği projelerle inşaat sektöründeki güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. 2023 yılında teslim edilen projeler arasında 706 konut ve 128 ticari alanla Türkiye’nin deprem izolatörlü ilk toplu konut projesi olan Mavera Comfort yer alırken, 2024’te teslim edilen projeler arasında ise 179 konut ve 10 ticari alanla Mavera Homes, 21 adet villadan oluşan Mavera Villaları ile 485 adet konut ve 11 ticari alanla Mavera Residence yer alıyor. 2025 yılının ilk yarısında ise Akyapı, Anadolu Yakası’nın ve Ümraniye’nin en değerli lokasyonunda yer alan, 509 konut ve 148 ticari alandan oluşan Limonlu Bahçe Konakları, Büyükçekmece’de göl ve deniz manzaralı, 128 adet prestijli villadan oluşan Big Country ve kendi bünyesinde yer alan arıtma tesisi ile sektörü için büyük bir yenilik getiren, 137 adet bağımsız bölümden oluşan METKAP sanayi projelerini teslim etmeye hazırlanıyor.





Hüseyin Dinçel

PROJELERİMİZİN TESLİMİ ÖNEMLİ BİR BAŞARI

MÜSİAD EXPO 2024’te Akyapı’nın projeleri ve inşaat sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel, sektördeki zorlu koşullara rağmen teslimatlarının ve yeni projelerinin sektördeki başarılarını pekiştirdiğini vurguladı. Dinçel, “İnşaat sektörü, maliyet artışları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle 2023 ve 2024’te inşaat maliyetlerinde rekor artışlar gözlemlendi. Akyapı olarak bizler, sektördeki bu zorluklara rağmen projelerimizi başarıyla tamamlamaya ve teslim etmeye devam ediyoruz. Başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki sene de bu performansımızın devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.











