Alman gemileri Türk tersanelerinde tamir edilecek

Alman firma yetkilileri, Türk gemi bakım, onarım ve tersane konusunda uzman bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Denizcilik sektörünün önde gelen firmalarından

Esenkıyı şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi Mustafa Ay, Alman Colombia Ship Management ile 6 aydır devam eden görüşmelerin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

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Türk denizciliğinin artık gemi sanayisinde dünya sıralamasında ilk beş arasında bulunduğunu belirten Ay, birçok ülkede ofisleri de olan Alman işletme ile ortak bir şirket kurulduğunu da söyledi. Mustafa Ay, Alman şirketin gemilerinin birçoğunun Türkiye'de bulunan tersanelerinde tamir göreceğini, yeni inşa projelerinin ise çoğunluğunun Türkiye'de yapılacağını dile getirdi.

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Alman firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hendrich Schoeller ise, Türk firmasının gemi bakım onarım ve tersane konusunda uzman bir yapıya sahip olmasının projelerini hızlandıracağını belirterek, "Zamanla yarışan bir dünyada yaşadığımız için şirket olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur. İnanıyorum ki yapmış olduğumuz anlaşma Türk denizciliğinin ve Türk ekonomisinin ilerlemesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.