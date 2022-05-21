Ekonomi Almanyada Forda satış yasağı
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanya'da Ford'a satış yasağı

Almanya'da mahkeme, kablosuz teknoloji patentlerinin ihlaliyle ilgili bir dava kapsamında internet bağlantısı özelliği olan Ford otomobillerine ülke çapında satış ve üretim yasağı getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Almanyada Forda satış yasağı
Foto: Arşiv.

Münih Bölge mahkemesi, Japonya'nın ulusal patent lisanslama firması IP Bridge tarafından 4G mobil iletişim patentlerinin 8 sahibi adına açtığı davayı karara bağladı.

  • Mahkeme, Ford'un kablosuz teknoloji patentlerinin sahibi davacılarla bir anlaşmaya varmaması halinde Almanya'da araç satamayacağına veya üretemeyeceğine karar verdi.

Ford'un davacılarla bir anlaşmaya varamaması durumunda temyize tabi olan karar iki hafta içinde uygulanabilecek.

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, konuya ilişkin açıklamasında, davanın nedenin uzun süreli evrim (LTE) ağları için standart temel patentlerin lisanslanması olduğunu belirtti.

Açıklamada, Alman mahkemesinin yazılı kararı henüz alınmadığı için bir değerlendirme yapılmayacağı aktarıldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'e karşı da patent ihlali nedeniyle IP Bridge tarafından Münih Bölge mahkemesinde dava açılmıştı.

Volkswagen ise bir patent lisansı satın alarak davayı iptal ettirmişti. Alman lüks otomobil üreticisi Daimler ise Nokia ve Sharp ile otomobillerinde kullanılan mobil teknoloji konusunda benzer bir patent anlaşmazlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Buçadainfaza adım adım

Buça'da
infaza adım adım

​Tarihe kara leke olarak geçti.
Ağzından kan ve köpük geldi

Ağzından kan ve köpük geldi

​Annesinin emzirdiği 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Miçotakis kredisini tüketti

​'Üçüncü kişileri araya sokmayalım' demişti.

​Rüşvet operasyonu Maltepe'ye sıçradı.

​Son yedi yılın zirvesinde.

​NATO üyeliğinin veto edilmesini istemiyor ama teröre tam destek.

​Türk bilim insanları gen haritasını çıkardı.

​Pakistan'ın en gelişmiş su üstü platformu.

​41 günde 265 bin kişi ziyaret etti.

Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcularımız tarih yazdı.

​Denizden 1,5 milyon turist gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.