Altında düşüş devam ediyor

Altın fiyatları sert düşüş eğilimini sürdürerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Doların güç kazanması ve küresel ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi azalttı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 3 bin 222 dolara geriledi. Bu, altının nisan ortasından bu yana gördüğü en düşük seviye oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,5 kayıpla 3 bin 236 dolardan işlem gördü. ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altının fiyatı 4 bin liranın altına kadar geriledi.