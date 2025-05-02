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Altında düşüş devam ediyor

Altında düşüş devam ediyor

04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Altın fiyatları sert düşüş eğilimini sürdürerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Doların güç kazanması ve küresel ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi azalttı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,8 düşüşle 3 bin 222 dolara geriledi. Bu, altının nisan ortasından bu yana gördüğü en düşük seviye oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2,5 kayıpla 3 bin 236 dolardan işlem gördü. ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altının fiyatı 4 bin liranın altına kadar geriledi.


PETROL 61 DOLAR SEVİYESİNDE

ABD Başkanı Donald Trump'un vergi tarifeleri açıklamasının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. Dünyanın 2 büyük petrol tüketicisi arasındaki ticaret savaşının yol açtığı talep endişeleri ve piyasalarda artan arz fazlası beklentileri petrol fiyatının düşmesine sebep olan etkenler oldu. Petrolün varil fiyatı 61 dolar seviyesinden işlem görüyor.


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