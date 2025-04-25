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Altın ve akıllı saat hırsızları yakalandı

Altın ve akıllı saat hırsızları yakalandı

23:3525/04/2025, Cuma
IHA
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Hırsızların dört suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Hırsızların dört suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kocaeli'de bir evden çeyrek altınlı bileklik, 2 gram altın ve akıllı saat çalan iki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ikametten altın çalan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, 29 Mart tarihinde Körfez ilçesinde bir evden çeyrek altınlı bileklik, 2 gram altın ve akıllı saat çalındı. Olayın ihbar edilmesi ile polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen ve 4 suç kaydı bulunan kaydı N.G. ile S.G'yi dün Sakarya ve Kocaeli'de yapılan operasyon sonucunda yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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