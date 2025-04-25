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Hırsızlar depremi fırsat bildi

Hırsızlar depremi fırsat bildi

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşların boşalttığı Sultangazi’de bir binaya iki kadının hırsızlık için girdiği iddia edildi. Evine dönen bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, olay yerinden hızla uzaklaştı.

İstanbul’da deprem sırasında vatandaşların terk ettiği binaya giren, hırsızlık girişimlerinden şüphelenilen 2 kadın görüntülendi. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi.


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Meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki dairelerin kapılarını kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını soran bina sakinine, şüpheliler, “Biz Aynur ablaya geldik” cevabını verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek, dışarıdaki daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın, şüpheli hareketler ile binayı acele terk etti.


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