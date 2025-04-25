Hırsızlar depremi fırsat bildi

Meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerinden çıkan vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki dairelerin kapılarını kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını soran bina sakinine, şüpheliler, “Biz Aynur ablaya geldik” cevabını verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek, dışarıdaki daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın, şüpheli hareketler ile binayı acele terk etti.