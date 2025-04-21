Hatay'da 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalan hizmetli polisten kaçamadı

Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde bir evden piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan dört adet beşli kolyeyi çalındı. Hırsızlığı fark eden ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisin geniş kapsamlı yaptığı çalışmada hırsızlık şüphelisinin evin hizmetlisi G.H. isimli kadın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin adresi belirlendi ve kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı altınlar ev sahibine teslim edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.