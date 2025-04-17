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Yanından geçtiği kapıda gördüğü ayakkabıyı beğendi: Hırsızlık yapmak için geri döndü

Yanından geçtiği kapıda gördüğü ayakkabıyı beğendi: Hırsızlık yapmak için geri döndü

09:0317/04/2025, Perşembe
IHA
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Hırsızlık yapan çocuk kıyafetinin içerisine koyduğu ayakkabılarla koşarak uzaklaştı.
Hırsızlık yapan çocuk kıyafetinin içerisine koyduğu ayakkabılarla koşarak uzaklaştı.

İstanbul Arnavutköy'de sokaktan geçen 3 çocuktan birisi beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir sokak üzerinde yürüyen 3 çocuktan birisi kapı kenarında duran ayakkabıları gözüne kestirdi. Beğendiği ayakkabıları çalmak için geri gelen çocuk hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetinin içerisine koyduğu ayakkabılarla koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde şahsın ayakkabıları kıyafetinin içine koyduktan sonra hızla koştuğu görüldü.




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