Anadolu KOBİ'leri ihracatta atakta

Türkiye ihracatında Anadolu kentlerinin payı her geçen yıl büyüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbul’un ardından en fazla ihracat yapan iller arasında Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Denizli öne çıkıyor. Bu şehirlerdeki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ise KOBİ’lerin dış pazarlara açılmasında kritik rol oynuyor.





GAZİANTEP İHRACAT LİGİNDE İLK ÜÇTE

Gaziantep, 2024 yılı itibarıyla 11 milyar doları aşan ihracatıyla İstanbul ve Kocaeli’nin ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçı kenti konumunda. Tekstil, halı, plastik, gıda ve makine sektörlerinde yoğunlaşan kentte ihracatın büyük kısmı KOBİ niteliğindeki firmalarca gerçekleştiriliyor. Gaziantep OSB, 300 bini aşan istihdamı ve 1.200’den fazla aktif sanayi kuruluşuyla bölge ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürüyor.





KONYA OTOMOTİV VE MAKİNEDE GÜÇLENİYOR

Konya, ihracatta özellikle otomotiv yan sanayi, makine ve tarım ekipmanlarıyla öne çıkıyor. 2024’te 4 milyar dolara yaklaşan ihracat hacmine ulaşan Konya’da, KOBİ’ler üretimin bel kemiğini oluşturuyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olarak 700’e yakın firmaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bölgedeki firmaların yaklaşık yüzde 80’i ihracat yapıyor.





KAYSERİ MOBİLYA VE ÇELİKTE İDDİALI

Kayseri, mobilya, tekstil, çelik kapı ve kablo üretimiyle ihracatta adından söz ettiriyor. 2024 yılı toplam ihracatı 3,5 milyar dolara ulaşan kentte, OSB yapılanmaları KOBİ’lerin hem iç pazarda hem de dış pazarda rekabet gücünü artırıyor. Kayseri OSB’de yaklaşık 1.200 fabrika faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin büyük çoğunluğunu KOBİ ölçekli üreticiler oluşturuyor.





DENİZLİ TEKSTİL VE METALDE LİDER

Denizli, özellikle tekstil, konfeksiyon, kablo ve bakır işleme alanındaki üretimiyle güçlü bir ihracatçı kent. 2024’te ihracatı 4 milyar dolara yaklaşan Denizli’de, KOBİ’ler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 85’ini gerçekleştiriyor. Denizli OSB’de pamuk ipliği, ev tekstili ve bakır kablo üretimi yapan KOBİ’ler, Avrupa ve ABD pazarlarında önemli paya sahip.





BÖLGESEL OSB’LER KALKINMAYI HIZLANDIRIYOR

Anadolu’daki OSB yapılanmaları, KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden faydalanmasını ve global değer zincirine entegre olmasını sağlıyor. OSB’lerde yer alan firmalar; altyapı, lojistik, enerji maliyet avantajı ve kümelenme sinerjisiyle üretim maliyetlerini düşürerek rekabette öne çıkıyor. Ayrıca Eximbank, kalkınma ajansları ve ticaret odalarının ihracat destek programları da Anadolu KOBİ’lerinin yurt dışına açılmasını kolaylaştırıyor.



