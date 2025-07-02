12 yerli girişim İngiltere pazarında

Türkiye’de teknoloji girişimcilerinin küresel pazarlara açılmasını sağlayan en kapsamlı programlardan biri olan Innogate, 19. döneminde 12 öncü Türk teknoloji şirketini İngiltere pazarında sahaya çıkarıyor. İTÜ ARI Teknokent liderliğinde yürütülen ve son dört dönemi T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen bu uluslararası hızlandırma programı, girişimcilere yalnızca bir eğitim süreci sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ölçeklenebilir büyüme, kurumsal şirketlerle iş birliği, yatırımcı erişimi ve global pazarlarda kalıcı başarı için stratejik rehberlik sağlıyor. Innogate programıyla İngiltere’ye kabul edilen girişimler şu şekilde; Beebird, Büyütech, Elaves, NuManufacturing, Opinnate, Pardon, Peerbie, Politus Analytics, Pricing Coach, Rozetta, Symphony ve Winfluencer.





YATIRIMCIYLA DOĞRUDAN TEMAS

Programın Türkiye’deki online hızlandırma ve kamp aşamalarının ardından, 30 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek fiziksel program; girişimcilerin İngiltere’nin ileri teknoloji ve yatırım ekosistemiyle doğrudan temas kurmalarını, sahada gerçek müşteri ve yatırımcı görüşmeleriyle pazar bilgilerini derinleştirmelerini sağlayacak. Girişimler; hukuki ve operasyonel süreçlerden şirketleşmeye, yatırımcı sunumlarından sektörel iş birliklerine kadar geniş bir içerikle desteklenecek. Her aşaması somut çıktılar ve sürdürülebilir etkiler üzerine tasarlanan program, iş geliştirme ve uluslararası hızlandırma açısından güçlü bir yapı sunuyor.





113 TÜRK GİRİŞİMİ DÜNYA PAZARINA AÇILDI

Innogate programı, 2024 yılının Temmuz ayında “Always On” modeline geçerek Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere ve BAE gibi stratejik pazarlarda girişimcilere yıl boyunca hem online hem de fiziksel destek sağlayan dinamik bir yapıya kavuştu. Bu dönüşüm sayesinde, yalnızca son 12 ayda 113 Türk girişimi 900’ün üzerinde küresel iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı buldu.





KÜRESEL VITRINE ÇIKMA FIRSATI

Geçtiğimiz ay Almanya’da gerçekleştirilen fiziksel keşif programının ardından gerçekleştirilecek olan Londra programı; küresel pazarda yer almak isteyen firmalar için hem bir vitrin hem de stratejik bir kaldıraç işlevi görüyor. Globale açılmaya hazır, yüksek potansiyele sahip girişimler; bu program aracılığıyla potansiyel müşteriler, stratejik iş ortakları ve yatırımcılarla birebir görüşmeler yapma fırsatı elde edecek. Böylece yalnızca İngiltere pazarıyla tanışmakla kalmayacak, aynı zamanda bu pazara entegre olma yolunda somut adımlar atacaklar.



