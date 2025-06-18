KOBİ'ler yeni pazarlara açılıyor

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler), Türkiye ekonomisinin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkedeki işletmelerin %99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam ihracatın yaklaşık %55’ini gerçekleştiriyor. 2023 yılı itibarıyla Türkiye genelinde ihracat yapan KOBİ sayısı 110 bini aşarken, bu işletmelerin ulaştığı ülke sayısı 230’un üzerinde kaydedildi.





MİKRO İHRACAT ARTIŞTA

Ticaret Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre, 2023 yılında 10 milyon doların altında ihracat yapan firma sayısı 85 bini geçti. Bu firmaların büyük çoğunluğunu mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler oluşturdu. Özellikle tekstil, gıda, makine, mobilya, otomotiv yan sanayi ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, yeni pazarlara erişimde dijital kanalları daha etkin kullanmaya başladı. E-ihracat alanında ise ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Elektronik platformlar üzerinden yurtdışına satış yapan KOBİ sayısında 2022’ye kıyasla %40’a yakın artış yaşandı. E-ihracat gelirleri ise 2023 yılında 3,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2024 sonunda 6 milyar dolara yükseldi.





HEDEF ANALİZLERİ STRATEJİK ROL OYNUYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Uzak Ülkeler Stratejisi” doğrultusunda, Türk KOBİ’leri Latin Amerika, Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya gibi geleneksel dışı pazarlara yönlendiriliyor. 2024 yılında bu bölgelerde düzenlenen ticaret heyetlerine 3.500’den fazla KOBİ katıldı. Aynı yıl içerisinde yapılan hedef pazar analizlerine göre, özellikle Hindistan, Brezilya, Nijerya, Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler, KOBİ ihracatçıları için potansiyel taşıyan başlıca pazarlar arasında yer aldı.





DESTEKLER ÇEŞİTLENDİ

İhracat yapan veya yapmayı hedefleyen KOBİ’lere yönelik devlet destekleri çeşitlendi. 2024 yılı itibarıyla Eximbank’ın sunduğu kredi ve sigorta imkanlarından faydalanan KOBİ sayısı 40 bini aşarken, toplam destek hacmi 18 milyar doları buldu. Bunun yanı sıra “Kolay İhracat Platformu” üzerinden ürün bazlı pazar analizleri ve gümrük vergisi hesaplamaları gibi teknik destekler sağlanmaya devam ediyor. Ayrıca, “mikro ihracat” olarak tanımlanan ve hızlı kargo ile yurtdışına satış yapılmasını mümkün kılan model sayesinde özellikle e-ticaret yapan küçük işletmelerin yurtdışına açılması kolaylaştı. 300 kilogram ve 15 bin avroya kadar olan gönderiler için KDV istisnası ve gümrük beyan basitleştirmeleri sağlanıyor.



