Ekonomi Antalyadaki 5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor
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Antalya’daki 5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor

Antalya Kemer‘de faaliyet gösteren 5 yıldızlı Martı Myra Otel, özel bir bankaya olan borçları nedeni ile icradan yarı fiyatına satışa çıkartılacak.

Haber Merkezi İHA
Martı Myra Otel
Martı Myra Otel

5 yıldızlı Martı Myra Otel için hazırlanan şartnameye göre 278 milyon TL değerindeki otelin satış ihalesi, 16 Ocak 2020 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’nde bulunan ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, adına kayıtlı olan 5 yıldızlı Martı Myra Otel bölgedeki konumu, 553 oda sayısı ve 1209 yatak kapasitesi ile de dikkat çekiyor.

Satışa çıkacak olan Otel hakkında bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, “Şartnamedeki bilgilere baktığımız da hazineye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerine kurulu otel, 1988 yılının haziran ayında işletmeye açılmış. 49 yıllık üst kullanım hakkı olan otelin 2037 yılına kadar tahsis süresi. Diğer yandan otelin bağlı olduğu grubun özel bankaya 1 milyar liraya borcu olduğu ve bu nedenle bankanın gruba ait 4 otelin icradan satışını talep ettiği, 3 otelle ilgili kıymet takdir davalarının devam ettiği, Kemer’deki Martı Myra Otel’in satışının ise kesinleştiğini görüyoruz. İş insanı Halit Narin’in temelini attığı ve Türkiye’nin en eski turizm şirketlerinden biri konumunda olan şirketin toplam 7 oteli bulunuyor” dedi.

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