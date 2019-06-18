Ekonomi Yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyorlar
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Araplar yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyor

Yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alıyorlar

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Araplar, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarını da sürdürüyor. Arap turistler, Ordu'da son birkaç yılda 115 konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldı.

Haber Merkezi DHA
Arap yatırımcılar Karadeniz bölgesinde.
Arap yatırımcılar Karadeniz bölgesinde.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Ortadoğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne yoğun ilgi gösteren Arap turistler, Karadeniz sahil kentleri ile turizm merkezleri ve yaylaları ziyaret ediyor.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın açılmasıyla bölgeye daha da rağbet göstermeye başlayan Arap turistler, Ordu'da son yıllarda 115 konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldı.

İlk kez 2 yıl önce fındık bahçesi satın alan Arapların halen bölgede turizm amaçlı yatırım yapmak için yer aradığı belirtildi. 2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere 850 bin turistin ziyaret ettiği Ordu'nun, bu yıl ise 1 milyon turist ağırlaması bekleniyor.

  • Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Arap turistlerin bölgeye rağbetindeki en büyük etkenin başında ulaşım kolaylığının geldiğini söyledi.

Yüce, "Yerli-yabancı turistler yaylaları, dereleri, şelaleleri, gölleri, tabiat parkları, denizi ve doğayı tercih ediyor. Havalimanı açıldıktan sonra bölgemize daha çok turist gelmeye başladı. Böylece arsa ve konut fiyatları tavan yaptı. Bunun yanı sıra yabancılara mülk satışı da olmaya başladı. Bölgeyi ziyaret eden Araplar önceden Trabzon'a yoğunluk gösteriyordu. Şimdi aynı şekilde Ordu'ya da güzel rağbet var. Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler artık kendilerine konut satın alıyor. Şu ana kadar bölgemizde 100'den fazla konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldılar. Ordu bunları için potansiyel oldu. Aldıkları konutlarla yaşam merkezi oluşturuyorlar" dedi.

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'YAYLALARA İLGİ GÖSTERİYORLAR'

Ordu'nun yaylalarına ulaşımı sağlayan yolların iyileştirilmesi ve ulaşım kolaylığının sağlanmasıyla bölgedeki konut ve arsa alışverişinin daha da artabileceğini de vurgulayan Yüce, "Havalimanı ulaşım kolaylığı ile Araplar artık Ordu'nun yanı sıra Giresun'u da ziyaret etmeye başladı.

Fındık bahçesi.

Ordu ve Giresun illerinin ortak kullandığı yaylalarımızda var. Buralarda turistlerce ziyaret ediliyor. Bölgemizdeki yayla yolları iyileştirilip turizme hazır hale getirilirse yerli ve yabancı ziyaretçiler bu bölgelere daha rağbet edecek. Şu an için gelen Araplar Ordu genelinde Aybastı Perşembe yaylası ile Kabadüz Çambaşı yaylasına gidiyorlar.

Buralardan da turizm amaçlı yatırım yapmak için Arap işadamları son yıllarda yer arayışındalar. Fakat istedikleri büyüklükte yer bulamadıkları için henüz buralardan yer almadılar. Arapların yaylalara yönelip yer arayışında olması, bu tür söylentilerin çıkması da daha satılmadan yaylalarda arsa fiyatlarını da artırdı. Önümüzdeki dönemde hem Ordu'da hem de Giresun'da daha çok konut ve arsa almalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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