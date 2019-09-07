Ekonomi Ardıçlıda dükkanların yüzde 80i satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ardıçlı’da dükkanların yüzde 80’i satıldı

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding işbirliğinde Esenyurt’ta yükselen 'Meydan Ardıçlı' projesindeki ticari ünitelerin yüzde 80’inin satışı tamamlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meydan Ardıçlı projesi
Meydan Ardıçlı projesi

Projede 50 bin metrekarelik alanını kaplayan 125 ticari ünitenin satın alma ve kiralama görüşmeleri de hız kazandı. Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, “Projemiz, ticari alanlarıyla İstanbul’un sosyal hayatını en üst boyutlara taşıyacak. “Fransa’nın Paris’i” gibi “İstanbul’un Esenyurt’u” tanımlamasını tüm dünyaya kazandıracağız” dedi. Proje, 545 milyon TL’lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşuyor. Konutlar, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire tipinde konumlanıyor. Metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında değişiyor.

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