Ardıçlı’da dükkanların yüzde 80’i satıldı

Projede 50 bin metrekarelik alanını kaplayan 125 ticari ünitenin satın alma ve kiralama görüşmeleri de hız kazandı. Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, “Projemiz, ticari alanlarıyla İstanbul’un sosyal hayatını en üst boyutlara taşıyacak. “Fransa’nın Paris’i” gibi “İstanbul’un Esenyurt’u” tanımlamasını tüm dünyaya kazandıracağız” dedi. Proje, 545 milyon TL’lik yatırımla 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile kamuya açık alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşuyor. Konutlar, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire tipinde konumlanıyor. Metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında değişiyor.

EKONOMİ İkinci el satışlar sıfır satışı solladı