Avrupa'nın en büyüğü satıldı

Bolu Dağı TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi olan Highway’in Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TMSF tarafından yönetilmekte olan yüzde 63,92 oranındaki hisse Başbakan Yardımcılığı makamının onayı ile TMSF tarafından şirkette ön alım hakkı bulunan Polis Bakım ve Yardım Sandığı’na satıldı.
Satış işlemiyle birlikte Bolu Dağı A.Ş. şirketi bünyesinde POLSAN’ın hisse oranı yüzde 97,17’ye yükselirken, Bolu Dağı A.Ş.’deki “Yönetim Kayyumluğu” müessesesi, Eylül 2017 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile kaldırıldı.
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