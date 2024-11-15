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Ayder sevkiyatı başladı

Ayder sevkiyatı başladı

04:0015/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Ay başında kamuoyuna duyurulan Togg’un yeni renk seçeneği Ayder’in sevkiyatına başlandı. Togg T10X’in renk seçenekleri arasına en son giren ve Karadeniz Bölgesi’ni temsil eden Ayder yeşili, büyük beğeni topladı.

Bu ay başında kamuoyuna tanıtılan Togg’un yeni renk seçeneği Ayder’in siparişleri üretilerek sevkiyatına başlandı. Yerli ve milli Togg T10X’te bulunan renk seçenekleri arasına en son giren ve Karadeniz Bölgesi’ni temsil eden Ayder Yeşili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gemlik’te ilk aracın indiği törende Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan isteği üzerine yapılmıştı. Renkler arasında Anadolu Kırmızısı, Gemlik Mavisi, Kapadokya Beji, Oltu Siyahı, Pamukkale Beyazı ve Kula Grisi bulunuyor. Öte yandan Ayder Yeşili'nin tanıtımı AVM ve mobil stantlarla Türkiye'nin dört bir yanında tanıtılıyor. Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 10 aylık döneminde gerçekleştirdiği 20 bin 140 adet satış ve yüzde 31 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı. Togg, bu rakamla en yakın rakibine 12 bin 773 adet fark attı.




#togg
#Yerli otomobil
#ayder
#ekonomi

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