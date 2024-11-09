Togg'a güçlü destek sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'u güçlü şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kacır, yüksek teknoloji kabiliyetleriyle Togg'un rekabet gücü kazanmasını sağlayacak adımlar atmaya sürdüreceklerini belirterek, muhalefetten gelen 'Togg unutuldu' iddialarına cevap verdi. Bakan Kacır, yılda 35 milyar dolar ihracatla lider pozisyonda olan otomotiv sektöründeki mevcut yatırımcıları da destek vereceklerini ifade etti. Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki akşam milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Komisyonda CHP milletvekilleri başta olmak üzere muhalefet cephesi, Togg'un üretimin azaltıldığı ve yerine yabancı sermayeli alternatiflerin güçlendirildiğini iddia etti. Muhalefetin iddialarına yanıt Bakan Kacır'dan geldi.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

REKABETİ ARTIRACAĞIZ

Kacır, "Togg'u güçlü şekilde desteklemeye, yüksek teknoloji kabiliyetleriyle Togg'un rekabet gücü kazanmasını sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. Yıllık 35 milyar dolar ihracatla otomotiv sektörünün bu alanda öncü olduğunu belirten Kacır, Türkiye'de 8'i küresel 13 markanın üretim yaptığını söyledi. Bakan Kacır, yatırım ve istihdamı desteklemek için, "Ford'a 3,6 milyar dolarlık, TOFAŞ'a 2,1 milyar dolarlık, Toyota'ya 1,9 milyar dolarlık, Renault'ya 1,5 milyar dolarlık, Mercedes-Benz'e 837 milyon dolarlık, Hyundai'ye 757 milyon dolarlık teşvik verdik" dedi. Kacır, toplamda bu markalara 15 milyar dolarlık 78 projesi için yatırım teşviki verildiğini aktardı.





AR-GE'DE ATILIM

Kacır, Türkiye'nin dolar cinsinden 2002-2022 döneminde satın alma gücü paritesi bakımında Ar-Ge harcamasını en çok artıran 2'nci ülke olduğunu ifade etti. Kacır, "Teknoparklarımızda yer alan firmalar tarafından bugüne dek 2 trilyon 157 milyar lira yurt içi satış, 11,8 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Çıkan ürünlerin satışından 16 trilyon liranın üzerinde gelir gerçekleşti" ifadelerini kullandı.















