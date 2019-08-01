Ekonomi Evin manzarasını kapatan kavşak için emsal karar
EMLAK

AYM'den emsal niteliğinde kavşak kararı

Evin manzarasını kapatan kavşak için emsal karar

Evinin bitişiğinden geçen köprülü kavşağın gürültü kirliliğine yol açarak, manzarasını kapamasından kaynaklı evinin değerini düşürdüğünü öne süren vatandaş yerel mahkemenin red kararı sonrası başvuruda bulunduğu Anayasa Mahkemesi'nden emsal bir karar çıkardı. Yüksek mahkeme mülkiyet hakkı ihlali olduğuna hükmetti.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv: Köprülü kavşak
Foto/arşiv: Köprülü kavşak

Trabzon'da yaşayan Nazife Başkan evinin bitişiğine yapılan köprülü kavşak yüzünden manzarasının kapanması ve oluşan trafik gürültüsünden kaynaklı evinin değerinin düştüğünü öne sürerek konuyu mahkemeye taşıdı. Yerel mahkemenin reddettiği dava Anayasa Mahkemesi'ne taşınınca ortaya emsal teşkil edecek bir karar çıktı.

  • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dikkat çeken AYM, mağduriyetin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere konuyu yerel mahkemeye geri gönderdi.

AYM'ye taşınan olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. İlçede trafik sorununu çözümü için yapılan köprülü kavşak Nazife Başkan'ın satın aldığı dairenin bitişiğinden geçince ortaya ilginç bir manzara çıktı.

EVİN DEĞERİ YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Köprülü kavşak sonrasında yaşanan trafik gürültüsünün yanı sıra 2013 yılında satın aldığı evin değerinde de yüzde 10'luk bir düşüş olduğunu ileri süren Başkan, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne başvurdu.

TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNDU

İlgili kurum tarafından talebi kısmen reddedilen Başkan ,bu sefer de konuyu 2015 yılında Trabzon İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Başkan, kavşak nedeniyle trafik gürültüsü ve kirliliğinin arttığı ayrıca taşınmazının önünün kapandığı gerekçeleriyle iki bin TL maddi tazminat talebinde bulundu.

HERKESİN KATLANMASI GEREKEN KÜLFET

Yerel mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda; Başkan'ın talebi; dava konusu bağımsız bölümün manzarasının kesilmediği, maruz kalacağı gürültü kirliliğinin bir miktar artacağı ve bu nedenle değerinin yüzde 1O oranında azalacağı belirlenirken, bu zarar kalemlerinin aynı yol üzerinde bulunan bütün işyeri ve daire sahipleri için geçerli olduğu, başvurucunun zararının diğer işyeri ve daire sahiplerinden farklı, özel ve olağan dışı bir nitelikte olmadığı, yapılan viyadük nedeniyle oluşan genel külfetlere, kamu külfetlerindeki eşitlik ilkesi uyarınca herkesin katlanması gerektiği belirtilerek reddedildi.

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MADDİ ZARAR YOK!

Kararda ayrıca başvurucunun yeni kavşak sayesinde ulaşımı rahatlayan yolun olanaklarından yararlandığı için maddi zarar bulunmadığı sonucuna da varıldı.

AYM: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

Alınan karar için yapılan düzeltme başvurusu da Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince reddedilince, Nazife Başkan 2016 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

  • AYM tarafından yapılan inceleme sonrasında Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmedildi.

YENİDEN YARGILAMA YAPILACAK

Yüksek mahkeme kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Trabzon İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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