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Bakan Bolat'tan EKK değerlendirmesi: OVP'ye uygun adımlar atmaya devam edeceğiz

Bakan Bolat'tan EKK değerlendirmesi: OVP'ye uygun adımlar atmaya devam edeceğiz

23:2324/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Vadeli Programın (OVP) merkezine koyulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla ülkenin yol haritasını şekillendirirken, cari işlemler açığını azaltmaya, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını belirterek, "İhracatta yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak, sektörlerimizi dönüşüme teşvik etmeye ve katma değerli üretimi öncelemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Bolat "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyamızla yakın işbirliği içinde Orta Vadeli Program'a uygun adımlar atmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 2025 yılının ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında görüşülen temel hususları aktardığı gönderiyi alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının Konya'da gerçekleştirildiğini bildiren Bolat, 3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program çerçevesinde makroekonomik, finansal istikrarı ve küresel ekonomik rekabete uyumlu bir dönüşümü sağlama hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

"OVP'ye uygun adımlar atmaya devam edeceğiz"

Bolat, bu kapsamda Orta Vadeli Programın merkezine koyulan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla ülkenin yol haritasını şekillendirirken, cari işlemler açığını azaltmaya, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracatta yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak, sektörlerimizi dönüşüme teşvik etmeye ve katma değerli üretimi öncelemeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıklarımız ve iş dünyamızla yakın işbirliği içinde Orta Vadeli Program'a uygun adımlar atmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz."


#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Orta Vadeli Program
#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat

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