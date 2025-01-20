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Merkez Bankası'ndan yeni karar: KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

Merkez Bankası'ndan yeni karar: KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

08:5420/01/2025, Pazartesi
AA
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6 ve 12 ay vadeli KKM açma ve yenileme işlemleri bugünden itibaren sonlandırılıyor.
6 ve 12 ay vadeli KKM açma ve yenileme işlemleri bugünden itibaren sonlandırılıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 6 ve 12 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı (KKM) açma ve yenileme işlemlerinin bugünden itibaren sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'nin internet sitesinde Kur Korumalı Mevduat hesaplarına ilişkin basın duyurusu yayımlandı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilen duyuruda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.



#Merkez Bankası
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