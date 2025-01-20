Merkez Bankası'ndan yeni karar: KKM’de 6 ve 12 ay vadeli hesap açılamayacak

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade sürelerinin kısıtlandığı belirtilen duyuruda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.