Bakan Bolat'tan ilan sitelerine uyarı: Her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak

Yeni yönetmeliğe uymayan ilan sitelerine her bir ihlal için 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi Turkuaz Salon’da, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ve federasyon üyeleri ile bir araya geldi.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ve Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’in de katıldığı toplantıda, emlak sektöründeki fahiş fiyat artışlarının nasıl önüne geçileceği, hangi adımların atılabileceği, emlakçılık mevzuatında değiştirilmesi ve yenilenmesi gereken maddeler, yeni bir emlak portalının kurulması gibi konular ele alındı.
“Spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak azmindeyiz”
Bakan Bolat, ticari hayatın sorunsuz ve düzgün işlemesi için önemli olduğunu söylediği kararlar aldıklarını aktararak, “Ticaret Bakanlığı, ekonominin hemen hemen bütün sektörleri ile ilgili. İç ticarette ve dış ticarette düzenleyici denetleyici yetkilere sahip. Bunlardan en önemlilerinden biri de taşınmaz ticaretine yönelik yaptığımız çalışmalar. 5 Haziran 2018 tarihli taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik yaklaşık 5 yıldır uygulamada. Gerek sektör temsilcilerimizden gerekse vatandaşlarımızdan Bakanlığımıza ulaşan talep ve değerlendirmeler kapsamında zaman içinde mevzuat değişiklikleri yapıldı. Bu noktada birlikte çalışarak, taşınmaz ticaretini geliştirmeyi hedefliyoruz. Taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan tüm işletmelerin de yetki belgesi alarak çalışmalarını sağlamak kararlılığındayız. İnşallah gayrimenkul sektöründe son zamanlarda yaşanan değer algısından uzak, gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları kaynaklı tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak azmindeyiz. Bu sektörde de diğer sektörlerde olduğu gibi daha adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa düzenlemesini yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı bütün gücümüzle sürdürüyoruz. Hem makroekonomik politikalarımızda alınan tedbirler hem de bu sektörde ihtiyaç duyulan düzenlemeler vakit geçirmeksizin hayata geçiriliyor” diye konuştu.
“Yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sektörlere ve kamuoyuna yaptıkları çağrıların, enflasyonun düşürülmesi ve hayat pahalılığının sona erdirilmesi için talimat niteliğinde olduğunu kaydeden Bolat, “Biz de bu talimat doğrultusunda bakanlık olarak yetkilerimiz dahilinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu vesileyle özellikle tüketici mağduriyetine yol açan uygulamaların önlenmesi ve kayıt dışı çalışmaların engellenmesi amacıyla 31 Ağustos 2023 tarihli düzenlemeyi yürürlüğe koyduk. Bu düzenleme ile ilan platformlarında kolayca yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek ve bu platformları kullanarak organize bir şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif artışları önlemek gayesiyle 31 Ağustos tarihli yönetmeliğimizle ilan sitelerimize, ilan verenlerin kimlik ve yetki doğrulamalarını yapma yükümlülüğünü getirdik. 1 Kasım’da bu yönetmelik yürürlüğe girecek ama 31 Ağustos’ta bu yönetmeliği yayınladıktan sonra sektörde olumlu anlamda gelişmeleri görmekten ve fiyat düşüşlerini kaydetmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni düzenlemeye uymayan ilan siteleri veya taşınmaz satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan sosyal medya mecraları hakkında her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Zaten önümüzdeki süreçte bu denetimlerle alakalı idari para cezalarının da artırılacağı yasal düzenlemeler yakında gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.