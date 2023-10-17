Bakan Bolat'tan ilan sitelerine uyarı: Her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak

Yönetmeliğin işleyebilmesi için emlak portallarının yönetmeliğe uygun arayüzü geliştirmesi gerektiğini belirten Taylan,

“Mesela bugün 17 Ekim. 1 Kasım’da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Şu ana kadar hiçbir emlak portalı ne bir bilgilendirme yaptı, ne de bir arayüz yaptı. Geçmiş Hazine ve Maliye Bakanlığının o yönetmeliğine zaman isteyerek, zaman isteyerek bekletip durdular. Bu portalların en büyük özelliği bu: Sürekli zaman isterler. Yazılım yapıyoruz derler. O işi soğutarak beklemeye aldırırlar. Vatandaş çok büyük sıkıntıda. Devasa fiyatlar var. 10 kat arttı fiyatlar. Kiralar deli rakamlara ulaşmış. Televizyonda birbirlerini öldürenler, yaralayanlar var. Türkiye bunu hiç yaşamadı. Hükumetimiz çok iyi şeyler yapıyor ama ucu açık kaldığında istismara sebebiyet veriyor. 13 gün var ama emlak portalları o yönetmeliğe uygun bir adım atmayacak. Hiçbiri bir çalışma yapmadı. Ben buraya gelirken tekrar bir kayıt gireyim dedim ‘acaba bir çalışma yaptılar mı?’ diye. Hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.