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Ekonomi

Bakan Dönmez açıkladı: Gaziantep merkezinde doğal gaz dağıtımına başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını açıkladı.

19:10 . 10/02/2023 Cuma
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez
, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirterek,
"İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor."
sözlerini kaydetti.


#Fatih Dönmez
#Gaziantep
#Doğalgaz
41 dakika önce
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Bakan Dönmez açıkladı: Gaziantep merkezinde doğal gaz dağıtımına başlandı
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