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Ekonomi
Bakan Işıkhan: Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz

Bakan Işıkhan: Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz

15:5324/11/2024, Pazar
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz" ifadelerinin kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını koruyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik haklarını koruduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkede sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlarken, kazandıkları haklardan Türkiye'de de yararlanmalarını sağlıyoruz. Toplam 35 ülkeyle imzaladığımız Sosyal Güvenlik Sözleşmesi sayesinde vatandaşlarımız malullükten emekliliğe, sağlık hizmetlerinden aile yardımına kadar birçok alanda hizmetlerimizden faydalanabiliyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerinin kullandı.




#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Ekonomi

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