Bakan Kacır Bayraktar AKINCI'dan ateşlenerek hedefi vuran HGK-82'yi değerlendirdi: Her türlü hava koşullarında kullanılabiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Bayraktar Akıncı'dan tam isabet: Hedefi 12'den vurdu Türkiye'nin yerli ve milli gururu Bayraktar Akıncı TİHA, HGK-82 Atış Testi'nde hedefi 12'den vurdu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan testin videosunu BAYKAR resmi Twitter hesabından duyurdu. Baykar ile Tübitak SAGE'nin ortak projesi olan HGK-82'nin atış testini gerçekleştiren Akıncı TİHA'nın hedefi tam isabet vurduğu belirtildi. Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını hatırlattı. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Her türlü hava koşullarında kullanılabiliyor

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz."

"SAGE'de önemli projeler üretiyoruz"