Bakan Kurum: Dar gelirliye 100 bin konut için çalışma başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, NTV özel yayınında yaptığı açıklamalarda kentsel dönüşüm ve dar gelirliye her yıl düzenli olarak yapılacak 100 bin konut konusuna da değindi.

Kentsel dönüşümle ilgili bir strateji ortaya koyduklarını ve konuyu 4 ana başlık altında topladıklarını dile getiren Bakan Kurum, ''Bizim ülkemize baktığınızda yılda 23 bin deprem meydana geliyor. 80 bin canımızı kaybettik toplamda. Bu noktada depremin terör kadar tehlikeli olduğuna inanıyorum.

Nüfusumuzun yüzde 60'ı deprem bölgesinde yaşıyor. Cumhurbaşkanımız ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız demişti. Birçok inşaatımızı depreme hazır hale getirdik. 1.5 konutumuz var acil dönüşüm ihtiyacı olan. 5 yıl içinde vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde ve gönüllü olarak yapacağız diye hedef koyduk.

Düzenleme ile bir kısmını güçlendirme ile bir kısmını yüzde 50'ye kadar faiz desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 65 bin kentsel dönüşümün başlangıcını sağladık. Bizim tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkaracak projeleri yapmaya çalışıyoruz. 65 bin konutun 25 binini İstanbul'da yapıyoruz. Her yıl kararlı bir şekilde projeleri gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı depreme hazırlıklı hale getireceğiz.'' dedi.

100 BİN KONUT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

50 bin sosyal konut için 638 bin başvuru olduğunu ve bu projelerin mahalle kültürünü yansıtacak projeler olduğunu da ifade eden Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü;

2 bin 500'ünün inşaatına başlattık. Hedefimiz 250 bin sosyal konut yapmak. Dar gelirliler için yılda 100 bin konut yapacağız. Bunun için de çalışmalara başladık. Tüm şehirlerimizde projeler yapmaya gayret gösteriyoruz. 50 bin konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha yukarılara çekmek.

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