Bakan Uraloğlu: 4 ayda hava yolunda 67 milyon 496 bin 871 yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026’nın ilk 4 ayında 67 milyon 496 bin 871 yolcu hava yolu ile seyahat etti. 2026’nın en yoğun yolcu trafiği nisan ayında gerçekleşti. Ay boyunca direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 190 bin 494 yolcu hava yolunu kullandı” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.
Söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 83 bin 603, dış hatlarda ise 67 bin 510 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 183 bin 876’ya ulaştı" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, ayrıca nisanda taşınan yük miktarının iç hatlarda 68 bin 58 ton, dış hatlarda 341 bin 570 ton olmak üzere toplamda 409 bin 627 tona ulaştığını da açıkladı.
4 AYDA YÜZDE 4,8 ARTIŞ
Bakan Uraloğlu, ayrıca söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 275 bin 764 ton, dış hatlarda 1 milyon 280 bin 763 ton olmak üzere toplam 1 milyon 556 bin 527 tona ulaştığını da bildirdi.
İSTANBUL HAVALİMANINDA 25,6 MİLYON YOLCU
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise nisan ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 604, dış hatlarda 33 bin 863 olmak üzere toplamda 43 bin 467’ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 339 bin 948, dış hatlarda 5 milyon 233 bin 793 olmak üzere toplamda 6 milyon 573 bin 741 yolcuya hizmet verildiğini de belirtti.