Ekonomi Bakan Yanık Kasım ayında toplam 356 bin 900 TL SED ödemesi yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık: Kasım ayında toplam 356 bin 900 TL SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak Kasım 2022’de toplam 356 bin 900 TL yatırıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Yanık: Kasım ayında toplam 356 bin 900 TL SED ödemesi yapıldı
Bakan Derya Yanık

Aile bütünlüğüne önem verdiklerini belirten Bakan Yanık, ekonomik nedenlerin çocukların ailelerinden kopmasına yol açmaması için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri desteklediğini ifade etti.

Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modeli uygulandığını anlatan Bakan Yanık, ailelere düzenli olarak aylık ödeme yapıldığını kaydetti. SED ile ailelerin, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Bakan Yanık, ayrıca çocukların çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, “Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına kasım ayında toplam 356.906.974 TL yatırdık” ifadesini kullandı.
Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden toplam 153 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.

Bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı
OYNAT 00:34
Bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı
Bursa'da, bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 58 kişi yakalandı.

Uygulama kapsamında, araçlara yönelik hareketli ve sabit trafik kontrolü gerçekleştirildi, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetimlerde yaklaşık 5 bin kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 7'si kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişi yakalandı.

Yol uygulamalarında 907 araç kontrol edilirken 25 araç sürücüsüne toplam 56 bin lira idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Denetlenen 180 iş yerinden 45'ine eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca, uygulama kapsamında uyuşturucu madde, 3 tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Bir ev sahibi terörü daha: İstediği zammı alamayınca kapıyı balyozla kırdı
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Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yaşandı.
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İddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi Murat Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu. Bugün ise ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile kapıya gelerek evin kapısını ve duvarının bir kısmını kırdı.
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Evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner’in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı.
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Kiracı Muhammet Güner karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.
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Kiracı olarak oturduğu evin kapısı ev sahibi tarafından kırılan Muhammet Güner “Geçen seneden beri bizim ev sahibiyle bir husumetimiz vardı. Normalde kiram bin 250 TL iken bana 2 bin TL teklif etti. Ben de veremeyeceğimi TÜFE hesabına göre vereceğimi söyledim. Oğluma ‘düzenleyeceğim evi’ dedi ben de tüketici mahkemesine gidelim dedim. O da bana ‘ben devlet kanun polis tanımıyorum’ dedi. Geçen de ben 2 bin TL teklif ettim. Her tarafta 5 bin TL kira senin kiralardan haberin yok herhalde ben oğluma düzenleyeceğim evi dedi. Ya sen 5 bin TL kira verince oğluna düzenlemeyeceksin de şimdi 5 bin TL versem oğlun evlenmeyecek miydi? Bana psikolojik baskın yapıyor. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum karakola da gittim. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Bugün de ben işteyken yüze 70 engelli kız kardeşim evde yatıyormuş eşim poğaça almaya gitmiş. Ev sahibi kapıyı kırmaya çalışınca kız kardeşim paniklemiş. Çığlık atınca alt komşumuz gelmiş. Kapımı ve duvarları balyozla kırmış. Zaten polisin yanında da beni ölümle tehdit etti. Polisin yanında bana saldırdı ailemin yanında beni rencide etti. Kardeşimin üzerine yürümüşler ben darp raporu da aldım” dedi.
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Bir ev sahibi terörü daha: İstediği zammı alamayınca kapıyı balyozla kırdı
Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner'in eşi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evin kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı. Kiracı Güner ise karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

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