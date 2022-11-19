Gündem Emlakçıdan akıl almaz tuzak Ev sattıkları müşterilerinin 1 milyon lirasını çaldılar
MERSİN

Emlakçıdan akıl almaz tuzak: Ev sattıkları müşterilerinin 1 milyon lirasını çaldılar

Mersin’de ev almak için aracı oldukları müşterinin bankadan kredi olarak çektiği paranın araçta bıraktığı 1 milyon lirasını, hazırladıkları akıl almaz tuzakla çalan iki emlakçı çalışanı ile birlikte suç ortağı 4 kişi yakalandı. Hırsızlık anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Emlakçıdan akıl almaz tuzak: Ev sattıkları müşterilerinin 1 milyon lirasını çaldılar
Araç içerisindeki 1 milyon lirayı böyle çaldılar.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polise başvuran A.K. isimli şahıs, Tece Mahallesi’nde ev almak için Erdemli ilçesindeki bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin lira kredi çektiğini, paralarla birlikte kendisine aracı olan emlakçı çalışanlarıyla tapu dairesine gitmek yerine çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürüldüğünü, bu sırada araçta bıraktığı 1 milyon lira paranın çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, civardaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, müşteriye ait aracın park halindeki kapısının uzaktan kumanda ile açıldığı ve emlakçı çalışanları A.C. ve G.S ile irtibatlı olan E.D.B tarafından araç içerisindeki 1 milyon liranın çalınarak yakındaki araçta bekleyen B.M. ile birlikte olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Araştırmalarına titizlikle devam eden ekipler, zanlıların paraları ormanlık alana ticari taksi ile gelen A.M. adlı şahsa verdiği, bu şahsın da paraları daha sonra geri almak üzere farklı kuyumculara verdiği tespit edildi. Bu kuyumculara ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise verilen paraların A.M.’nin eşi D.M. tarafından bir kısmı altın olacak şekilde geri alındığı belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, emlakçı çalışanları A.S. ve G.S ile birlikte suça karıştıkları belirlenen B.M., D.M., E.D.B. ve İ.K. gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen paraların bir kısmı müştekiye teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.M. ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

Bir ev sahibi terörü daha: İstediği zammı alamayınca kapıyı balyozla kırdı
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Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi’nde yaşandı.
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İddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi Murat Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu. Bugün ise ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile kapıya gelerek evin kapısını ve duvarının bir kısmını kırdı.
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Evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner’in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı.
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Kiracı Muhammet Güner karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.
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Kiracı olarak oturduğu evin kapısı ev sahibi tarafından kırılan Muhammet Güner “Geçen seneden beri bizim ev sahibiyle bir husumetimiz vardı. Normalde kiram bin 250 TL iken bana 2 bin TL teklif etti. Ben de veremeyeceğimi TÜFE hesabına göre vereceğimi söyledim. Oğluma ‘düzenleyeceğim evi’ dedi ben de tüketici mahkemesine gidelim dedim. O da bana ‘ben devlet kanun polis tanımıyorum’ dedi. Geçen de ben 2 bin TL teklif ettim. Her tarafta 5 bin TL kira senin kiralardan haberin yok herhalde ben oğluma düzenleyeceğim evi dedi. Ya sen 5 bin TL kira verince oğluna düzenlemeyeceksin de şimdi 5 bin TL versem oğlun evlenmeyecek miydi? Bana psikolojik baskın yapıyor. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum karakola da gittim. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Bugün de ben işteyken yüze 70 engelli kız kardeşim evde yatıyormuş eşim poğaça almaya gitmiş. Ev sahibi kapıyı kırmaya çalışınca kız kardeşim paniklemiş. Çığlık atınca alt komşumuz gelmiş. Kapımı ve duvarları balyozla kırmış. Zaten polisin yanında da beni ölümle tehdit etti. Polisin yanında bana saldırdı ailemin yanında beni rencide etti. Kardeşimin üzerine yürümüşler ben darp raporu da aldım” dedi.
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Bir ev sahibi terörü daha: İstediği zammı alamayınca kapıyı balyozla kırdı
Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner'in eşi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evin kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı. Kiracı Güner ise karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

Boğaz'ı çift yönlü kapattı: Arızalanan dev gemi için harekete geçildi
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Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk Liman’nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı.
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Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken boğazdaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
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“Ambarlı’dan Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi” denildi.
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Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı. Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.
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Boğaz'ı çift yönlü kapattı: Arızalanan dev gemi için harekete geçildi
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nına seyir halinde olan 147 metre uzunluğundaki konteyner yüklü gemi, boğazda makine arızası yaptı. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı.

Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.
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İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
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Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
İstanbul Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.


Emlakçıdanakıl almaz tuzak

Emlakçıdan
akıl almaz tuzak

​Ev sattıkları müşterilerinin 1 milyon lirasını çaldılar.
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat

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