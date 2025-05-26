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Balıkçı destekleri ay sonu hesapta

Balıkçı destekleri ay sonu hesapta

04:0026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle küçük ölçekli balıkçı gemilerine son 7 yıldır destek verdiklerini belirterek, "Şu ana kadar 650 milyon lira civarında bir destek söz konusu oldu. 2025 yılı için buradan da bir müjde verelim; 131 milyon liralık destek bu ay sonu itibarıyla balıkçılarımızın hesabına yatmış olacak" dedi. Yumaklı, Samatya Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Ziyareti çerçevesinde barınaktaki sergiyi ve Balık Müzesi'ni de gezen Yumaklı, basına açıklama yaptı.


BU SEZON 110 BIN DENETIM YAPILDI

Bakan Yumaklı, "Yaptırımlarımıza devam ediyoruz. Bu sezon 110 bin denetim yapıldı, 18 gemiye, 710 av aracına ve 350 ton su ürününe el konuldu. Su ürünlerini de hayır kurumlarına veriyoruz. Yaklaşık 35 milyon liralık da bir idari para cezası gerçekleştirilmiş oldu" bilgisini verdi.


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