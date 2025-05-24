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Yasa dışı orfoz balığı avına 31 bin lira ceza

Yasa dışı orfoz balığı avına 31 bin lira ceza

20:2624/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
IHA
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Yasa dışı avda kullanılan ekipmanlara da el konuldu.
Yasa dışı avda kullanılan ekipmanlara da el konuldu.

Antalya'da Sahil Güvenlik ekipleri, Kemer ilçesi Ayışığı Koyu açıklarında denetim gerçekleştirdi. Avlanması yasak olan türlerden orfoz balığı avcılığı yaptığı tespit edilen şahıslara 31 bin 715 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında yasa dışı olarak orfoz balığı avlayan kişilere 31 bin 715 TL ceza kesildi.

Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri unsurlar tarafından bugün Kemer ilçesi Ayışığı Koyu açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, bir teknede avlanması yasak olan türlerden orfoz (Epinephelus marginatus) balığı avcılığı yapan şahıslar tespit edilerek yakalandı.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında şahıslara 31 bin 715 TL idari para cezası uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan 1 adet dalış elbisesi, 1 takım palet, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı, 6 kilogramlık dalış kemeri, 1 takım patik, 1 su altı feneri, 1 makas ve 2 su üstü şamandırasına el konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı.



#Antalya
#Orfoz
#Balık Avı
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