Balon turizmi iki milyon yolcu hedefliyor

Balonla uçuş 2024 yılını 933 bin yolcu ile rekorla kapattı, turlar için yeni hedef belirlendi. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek yeni güzergahlarda gerçekleşecek uçuşlarla balon turu yolcu sayısını 2030'a kadar 2 milyona yaklaşan seviyelere çıkartabiliriz" dedi.
Her geçen yıl ilgisini daha da artıran balonla uçuş, 2024’ü 933 bin yolcu sayısıyla rekorla kapadı, yeni hedef belirlendi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) belirlenecek yeni güzergahlarda gerçekleşecek uçuşlarla balon turu yolcu sayısının 2030'a kadar 2 milyona çıkabileceğini söyledi.
KAPADOKYA İLK SIRADA
Katma değeri yüksek turizm ürünlerinin Türkiye için oldukça önemli olduğunu ifade eden Bağlıkaya, dünyada tüm ülkelerin turist sayısından ziyade turizm gelirlerindeki artışa odaklandığına dikkat çekti. TÜRSAB olarak ürün eşitliliğini arttırarak turizm gelirlerini yükseltecek çalışmalar yaptıklarını belirten Bağlıkaya, “"Balon turizmi ciddi ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Bağlıkaya, SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesinin toplam 8 bölgede uçuş yaptığını ve balon yolcularının yüzde 80'lik bölümünün bu uçuşları Kapadokya'da gerçekleştirdiğini anlattı.
ACENTELER ÇOK ÖNEMLİ
Seyahat acentelerinin turizmdeki gelişim için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Bağlıkaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir turizm unsurunun satılabilir ürün haline getirilmesi ve tüketicisine ulaşması ancak ve mutlaka seyahat acenteleri eliyle olur. Bu bakımdan balon turlarının gelişimi konusunda TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinin çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek yeni güzergahlarda gerçekleşecek uçuşlarla balon turu yolcu sayısını 2030 yılına kadar 2 milyona yaklaşan seviyelere çıkartabiliriz."
SALDA GÖLÜ'NE ÖZEL TUR
- Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de yeni ürünlerle zenginleştirilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm Yüzyılı kapsamında bir doğa harikası olan Salda Gölü üzerinde başlayan balon turlarının seyahat acentelerimiz tarafından çok daha geniş kesimlere ulaştırılması için özel bir çalışma yaptık" ifadesini kullandı.