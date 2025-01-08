Balon turizmi iki milyon yolcu hedefliyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de yeni ürünlerle zenginleştirilerek değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm Yüzyılı kapsamında bir doğa harikası olan Salda Gölü üzerinde başlayan balon turlarının seyahat acentelerimiz tarafından çok daha geniş kesimlere ulaştırılması için özel bir çalışma yaptık" ifadesini kullandı.