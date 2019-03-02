Bankalardan ucuza satılık 15 bin gayrimenkul

Bankaların kullandırmış olduğu kredilerden kaynaklı portföylerine kattıkları gayrimenkullerin sayısı 15 bini aştı. Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alan gayrimenkuller piyasanın altında fiyatlar ile satışa sunuluyor. Bankaların portföylerini sadece gayrimenkuller de oluşturmuyor. Otomobil, kamyon, vinç ve deniz taşıtları gibi çok sayıda araç da bankalar tarafından satışa sunulmuş durumda.

Konutta kredilendirilen evleri, ticari kredilerde ise fabrika, konut, arsa, arazi gibi her çeşit gayrimenkulü ve ekipmanı ipotek eden bankalar, mülkiyetlerine geçen gayrimenkulleri değerleme yaptıktan sonra satışa sunuyor.

EN FAZLA GAYRİMENKUL 3 BANKADA

Bu noktada bankaların portföylerine bakıldığında en fazla gayrimenkulün Türkiye'nin önde gelen 3 bankasında olduğu görülüyor. Sadece bu bankaların bünyesinde konut, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullerin sayısı 7 bini buluyor.

3 bankanın haricinde Türkiye'de faaliyet gösteren ve portföylerinde gayrimenkul bulunan 14 bankada sayı ise 8 bin adedi aşıyor. Bankalar arasında en az gayrimenkulün katılım bankalarının portföylerinde yer aldığı görülüyor.

YÜZLERCE TAŞIT VAR

Satışa çıkarılanlar arasında sadece gayrimenkuller de bulunmuyor. Yoğunlukla otomobil olmak üzere çok sayıda otobüs ve kamyonun yanı sıra inşaat ve deniz taşıtları ile farklı sektörlerde kullanılan makine ve ekipmanlar da satış listelerinde yer alıyor.

TEMİNAT YATIRILIP TEKLİF VERİLİYOR

Söz konusu gayrimenkul, taşıt ve ekipmanlar için satışlar bankaların internet siteleri üzerinden açılan sayfalarda yapılıyor.

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Tüm detayların yer aldığı sayfalar üzerinden talip olunan gayrimenkul ve taşıt için önceden belirlenen teminat ödemek koşuluyla teklif verilerek süreç başlatılabiliyor. Belirlenen süre içerisinde daha yüksek teklif çıkmaması halinde satış gerçekleştiriliyor. Aksi halde ise yatırılan teminat geri alınabiliyor.

İstanbul -Üsküdar'daki bu köşk için istenen rakam 20 milyon lira.

MİLYON DOLARLIK YALI VE KÖŞKLER DE LİSTEDE

Konumu ve yapısına göre ortalama yüzde 15'e varan oranla piyasanın altında satılan gayrimenkuller için Türkiye'nin önde gelen emlak portalları üzerinden de ilanlar açılmış durumda. İlanlara bakıldığında gayrimenkuller arasında Körfez'de 25 milyon TL'ye satılık yalı da bulunuyor, Boğaz manzaralı 20 milyon TL'lik tarihi köşk de.

Boğaz manzaralı köşk için ise 21 milyon TL isteniyor.

50 MİLYON TL'YE ATIL FABRİKA

Bankaların portföylerinde çok sayıda atıl durumdaki fabrika ve imalathane de bulunuyor. İzmir Gaziemir'de yer alan 42 bin m2'lik atıl durumdaki plastik boru fabrikası için istenen fiyat ise yaklaşık 50 milyon lira. Öte yandan Sakarya'da yer alan 20 dönümlük tavuk çiftliği ise tüm ekipmanları ile birlikte yaklaşık 2 milyon TL'ye satışa çıkarılmış durumda.

İzmir'de yer alan atıl durumdaki plastik fabrikasına biçilen değer ise 50 milyon TL.

Portföylerde yer alan taşıtların ise gayrimenkullere nazaran çok daha az oranda olduğu görüldü. Hatta bazı bankaların taşıt portföylerinde hiç araç olmaması ise dikkat çekti. Taşıtlar arasında yoğunlukla inşaat sektöründe kullanılan araçlar bulunuyor. Her çeşit ve modelde aracın yer aldığı ilanların yanı sıra farklı sektörlerde kullanılan makine ve ekipmanlar da yer alıyor.