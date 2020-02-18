Ekonomi Başakşehirde 10 projeye başlıyor
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Fuzul Yapı, Başakşehir'de 10. projeye başlıyor

Başakşehir'de 10. projeye başlıyor

Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen 800 milyon liralık ihaleyi alan Fuzul Yapı ve Fuzul Gayrimenkul, 48 bin 674 metrekarelik alanda Başakşehir'deki 10. projesine başlıyor.

Haber Merkezi AA
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olarak belinlendi.
Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olarak belinlendi.

Fuzul Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Fuzul Holding iştiraklerinden Fuzul Yapı ve Fuzul Gayrimenkul, Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. etap ihalesini kazandı.

Sözleşmelerin imzalandığı projenin arazi büyüklüğü 48 bin 674 metrekare olurken, haziran ayında faaliyete geçmesi beklenen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olarak belinlendi.

Projede yaklaşık 10 bin metrekarelik park alanı yer alacak

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