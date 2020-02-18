Başakşehir'de 10. projeye başlıyor

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olarak belinlendi.

Fuzul Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, Fuzul Holding iştiraklerinden Fuzul Yapı ve Fuzul Gayrimenkul, Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. etap ihalesini kazandı.

Sözleşmelerin imzalandığı projenin arazi büyüklüğü 48 bin 674 metrekare olurken, haziran ayında faaliyete geçmesi beklenen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanı başında inşa edilecek projenin toplam inşaat alanı ise yaklaşık 121 bin metrekare olarak belinlendi.

Projede yaklaşık 10 bin metrekarelik park alanı yer alacak

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