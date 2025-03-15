Baştan sona yalan senaryo

Soğan, patates ve domates gibi ürünler üzerinden algı yapmaya çalışanlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada limon fiyatları hakkında yanlış bilgi yayan Rüştü Karataş hakkında suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda, sosyal medyada, “32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını” iddia eden Karataş adlı kişi, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimine takıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Karataş’ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yalancının mumu, Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarımızla karşılaşınca söner. Yapılan görüşme tutanakla imza altına alınmış olup, söz konusu şahsın aslında çiftçi olmadığı, Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunmadığı, sebze ve meyve ticareti yapmadığı, 32 dönüm bahçesinin olmadığı ve 50 kuruşa satılamayan limon iddiasının gerçeği yansıtmadığı kendi beyanlarından anlaşılmıştır. Ayrıca limon fiyatlarının piyasada ve tarlada 15 lira civarında olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal medyada halkı kin ve nefret uyandırmaya yönelik yanlış bilgi ve paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ilgili şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.