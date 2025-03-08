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Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira

Bayram ikramiyesi netleşti: 4 bin lira

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı emekli ikramiyesi zammı büyük ölçüde netleşti. Emekli ikramiyesinde bin liralık artış öngören düzenleme pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifte yer alacak. AK Parti Grubu'nun hazırladığ 15 maddelik düzenlemede, 16 milyon 618 bin emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 3'er bin liralık emekli ikramiyesinde bin lira artışa gidilecek. İkramiyeler 4 bin lira olacak. Böylece emeklilere toplamda 37,5 milyar lira ödenecek. Emekli ikramiyelerinin ise mart ayının son haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.


#Ekonomi
#bayram
#ikramiye

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