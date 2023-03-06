|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Beş ilde 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kuraları çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında beş ilde kuraların düzenleneceğini açıkladı.

16:45 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ankara'da arsa kuralarının çekildiğini hatırlattı.

Gelecek çarşamba günü ise İzmir ve Afyonkarahisar'da konut kuralarının çekilmesine başlanacağını belirten Kurum, sosyal konutların ve afet konutlarının hızla tamamlanacağını kaydetti.

Kurum'un açıklamasıyla birlikte paylaştığı infografiğe göre proje kapsamında
İzmir'
de 8-14 Mart'ta 12 bin 400,
Afyonkarahisar
'da 8-9 Mart'ta 3 bin 169,
Edirne
'de 11 Mart'ta 1363,
Kırklareli
'de 12 Mart'ta 1189 ve
Tekirdağ
'da 13-14 Mart'ta 3 bin 98 olmak üzere toplam 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda çekilecek.
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
#İlk Evim İlk İş yerim Projesi
#İzmir
#Edirne
1 saat önce
default-profile-img
Beş ilde 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kuraları çekilecek
Destici: 'Noter' masası hangi saiklerle 'pazarlık' masasına dönüştü?
THY'den şirket adı kullanılarak internette dolandırıcılık uyarısı
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
Hatay'da yer alan sokak ve cadde tabelaları
Szalai: Valencia kesinlikle gol atacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.