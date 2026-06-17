BİM banka kuruyor: BDDK'dan resmen onay çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurucu ortakları arasında BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin de bulunduğu "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanlı yeni bir katılım bankasının kurulmasına onay verdi. 10 milyar lira kuruluş sermayesiyle faaliyet gösterecek olan bankaya ilişkin BDDK kararı, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye finans sektörüne yeni bir aktörün katılmasına onay verdi. Kurumun gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda, "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanıyla yeni bir katılım bankasının kurulmasına resmi izin çıktı. BDDK'nin 11 Haziran 2026 tarihli kararı, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.
10 milyar liralık sermaye
Bankacılık Kanunu ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, Dost Katılım Bankası'nın tam 10 milyar lira kuruluş sermayesi ile faaliyet göstermesi uygun bulundu.
Kurucu ortaklar arasında BİM yer alıyor
Resmî Gazete'de yayımlanan karar metnine göre, Dost Katılım Bankası'nın kurucuları arasında perakende sektörünün öncü şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. de bulunuyor. Ortaklık yapısındaki diğer önemli kurumlar ise Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. olarak sıralanıyor. Bu çoklu ve güçlü ortaklık yapısının, Türkiye'deki katılım finans ekosistemine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.