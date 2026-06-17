BİM banka kuruyor: BDDK'dan resmen onay çıktı

Bankacılık Kanunu ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, Dost Katılım Bankası'nın tam 10 milyar lira kuruluş sermayesi ile faaliyet göstermesi uygun bulundu.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar metnine göre, Dost Katılım Bankası'nın kurucuları arasında perakende sektörünün öncü şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. de bulunuyor. Ortaklık yapısındaki diğer önemli kurumlar ise Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. olarak sıralanıyor. Bu çoklu ve güçlü ortaklık yapısının, Türkiye'deki katılım finans ekosistemine yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.