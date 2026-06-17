BİM’in de ortak olduğu Dost Katılım Bankası’na kuruluş izni

Türkiye’de bankacılık sektörüne yeni bir katılım bankası ekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun, Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kurulmasına yönelik kararı Resmî Gazete’de yayımlanarak duyuruldu.

17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmî Gazete’de yer alan karara göre banka, 10 milyar TL kuruluş sermayesiyle faaliyet göstermek üzere kurulacak.

Dost Katılım Bankası’nın kurucu ortakları kimler?

BDDK’nin 11 Haziran 2026 tarihli toplantısında aldığı 11470 sayılı karara göre Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kurucu ortakları şöyle sıralandı:

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Desto Atık Yönetimi A.Ş.

Dost Global Danışmanlık A.Ş.

GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Söz konusu şirketler tarafından Türkiye’de kurulacak bankanın katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermesi planlanıyor.

Kuruluş sermayesi 10 milyar TL olacak

Kararda, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin incelendiği belirtildi.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Dost Katılım Bankası A.Ş. unvanlı ve 10.000.000.000 TL kuruluş sermayeli bir katılım bankasının kurulmasına izin verilmesi kararlaştırıldı.

BDDK kararı Resmî Gazete’de yayımlandı

BDDK’nin kuruluş izni, bankanın doğrudan faaliyete başladığı anlamına gelmiyor. Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından bankanın faaliyet izni alabilmesi için mevzuatta belirtilen teknik, mali ve kurumsal şartları yerine getirmesi gerekecek.