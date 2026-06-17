Molfix'ten 10 bin aile hedefli güvenli bağlanma programı

Hayat Kimya’nın bebek bakım kategorisindeki markası Molfix’in 2019 yılından bu yana sürdürdüğü Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yeni döneme giriyor. Program; anne, bebek ve bakım veren arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni dönemde programın kapsamı genişletilerek anne adayları, 0-3 yaş arası bebeği olan aileler ve birincil bakım verenlere ulaşılması hedefleniyor. Yıl sonuna kadar 10 bin aileye ulaşılması planlanıyor.

Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, "30 yıldır bebeklerin sağlıklı, mutlu ve güvenli gelişimlerini desteklemek için çalışıyoruz. 7 yılda güçlü bir toplumsal fayda modeline dönüşen Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Eğitim Programı'nı, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız iş birliğinde vereceğimiz eğitimler aracılığıyla daha geniş bir etki alanına taşıyoruz" dedi. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Prof. Dr. Pınar Bayhan ise, "Program, bebeğin gelişim yolculuğunda en önemli kalkanı olan güvenli bağlanmasını destekleyecek ailelere verilen duyarlı bakım eğitimini içermesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.