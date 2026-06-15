Akaryakıtta indirim müjdesi: Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar

Motorine bu gece indirim var

Buna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 1,22 TL indirim yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 65,23 TL'ye, Ankara'da 66,35 TL'ye, İzmir'de 66,63 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 63,08 TL, Ankara'da 64,03 TL, İzmir'de 64,32 TL seviyesinde bulunuyor.



