Akaryakıtta indirim müjdesi: Gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak işte güncel fiyatlar

ABD ile İran arasındaki ön uzlaşma küresel piyasaları salladı, brent petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi güçlendi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 22 kuruş indirim yansıyacak.
ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel petrol piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Enerji arzına ilişkin endişeler yeniden gündeme gelirken, Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt piyasasını da etkiliyor.
Türkiye’de milyonlarca araç sahibi ise “15 Haziran akaryakıt fiyatları ne kadar, zam ya da indirim var mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin son durum…
ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ön anlaşmanın etkisiyle petrol piyasalarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.
Motorine bu gece indirim var
Buna göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 1,22 TL indirim yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 65,23 TL'ye, Ankara'da 66,35 TL'ye, İzmir'de 66,63 TL'ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 63,08 TL, Ankara'da 64,03 TL, İzmir'de 64,32 TL seviyesinde bulunuyor.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.03 TL
Motorin litre fiyatı: 66.41 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.87 TL
Motorin litre fiyatı: 66.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Motorin litre fiyatı: 67.51 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.27 TL
Motorin litre fiyatı: 67.78 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL