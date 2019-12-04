Bir banka daha konutta faizleri yüzde 1'in altına indirdi

Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan konut kredi kampanyasına son katılan banka Yapı Kredi oldu.

Konut kredisi faiz oranını aylık bazda yüzde 0,99'a çeken banka, müşterilerine yeni konutta kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar vade ile kredi kullandıracak.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Bankanın makroekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına göre, müşterilerine ve üreticilere değer katabilme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti ve "Tüm müşterilerimiz 120 aya kadar olan tüm vadelerde kampanyamızdan yararlanabiliyor. Geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Kampanya dahilinde tüm müşterilerimizin ödeme gücüne göre farklı ödeme planları da oluşturabiliyoruz” dedi.